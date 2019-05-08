В ЦОДД предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя
ЦОДД Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста-нарушителя. Сведения о доходах водителя чиновники собираются брать в налоговой службе
Фото: severstolici.ru
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста-нарушителя. Сведения о доходах водителя чиновники собираются брать в налоговой службе.
Замглавы ЦОДД Александр Евсин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что во многих странах штрафы за превышение скорости установлены очень высокие. В России же размер штрафа составляет 500 рублей (со скидкой 250 рублей).
В этой связи Евсин предложил привязать штраф к уровню дохода нарушителя или к стоимости самого автомобиля. «Особенно в условиях расслоенности: для кого-то 3 тысячи рублей - это ерунда, а для кого-то весомая часть его дохода», - заявил представитель ЦОДД, слова которого приводит РИА Новости.