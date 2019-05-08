Адвокат Игорь Трунов потребовал возбудить дело о бездействии сотрудников «Шереметьево»
Известный адвокат Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» во время жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100
Известный адвокат Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» во время жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100, в результате которой погиб 41 человек.
Соответствующее заявление было подано на имя главы СКР Александра Бастрыкина от коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», сообщает «МБХ медиа».
Игорь Трунов считает, что сотрудники «Шереметьево» и аварийно-спасательных служб оказались не готовы к приему самолета, который по техническим причинам запросил посадку в аэропорту вылета, не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров. Это привело к тому, что большая часть пассажиров рейса Москва – Мурманск погибла.
Трунов просит провести проверку по факту инцидента, приостановить работу «Шереметьево», проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100−95B и возбудить уголовное дело по нескольким статьям. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, нарушении правил в области транспортной безопасности и халатности.
Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, попал в грозовой фронт. Из-за удара молнии в лайнере SSJ100 отключилась автоматика и пропала радиосвязь, которую позже удалось частично восстановить. Экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево», но во время посадки самолет несколько раз подпрыгнул и загорелся. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.
Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии ошибку пилотов.