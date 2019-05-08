Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда России сформировало график праздничных и выходных дней на 2020 год. Как и в этом году россиян ждут укороченные новогодние каникулы и затяжные выходные по случаю майских праздников
Министерство труда России сформировало график праздничных и выходных дней на 2020 год. Как и в этом году россиян ждут укороченные новогодние каникулы и затяжные выходные по случаю майских праздников.
Так, в 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенесут на 4 и 5 мая (понедельник и вторник). За счет этого переноса первомайские каникулы продлятся пять дней - с 1 по 5 мая.
Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно, а 4 и 5 января останутся выходными, так как они относятся к нерабочим праздничным дням.
В 2020 году работающие граждане будут отдыхать с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня.