Полиция ищет среди футбольных фанатов авторов баннера против проекта Fan ID
Московская полиция разыскивает болельщиков, которые вывесили баннер против внедрения Fan ID во время футбольного матча между ЦСКА и «Динамо» на стадионе «ВЭБ-Арена»
Московская полиция разыскивает болельщиков, которые вывесили баннер против внедрения Fan ID во время футбольного матча между ЦСКА и «Динамо» на стадионе «ВЭБ-Арена».
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин сообщил агентству ТАСС, что силовики ведут поиск авторов баннера о проекте «паспорт болельщика».
Во время матча чемпионата России по футболу 5 мая на трибуне болельщиков московского ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей - внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад». Фанаты других российских клубов поддержали эту акцию.
Также сообщается, что футбольный клуб ЦСКА понесет наказание за акцию своих болельщиков. «Такое нельзя допускать», - заявил г-н Мейтин.
Fan ID или «паспорт болельщика» был внедрен на чемпионате мира по футболу-2018. Без его оформления футбольные болельщики не могли купить билеты на матчи и пройти на стадион. Сейчас российские власти хотят внедрить аналог Fan ID для контроля за болельщиками отечественных клубов. Футбольные фанаты выступают против этой инициативы и обвиняют власти в создании дополнительных препятствий для любителей футбола.