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07 мая 11:49

Дорожникам официально разрешат укладывать асфальт в морозы и снегопад

Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом

Дорожникам официально разрешат укладывать асфальт в морозы и снегопад
Фото: misteriya.com

Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом.

По данным «Коммерсанта», Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал проект нового стандарта укладки асфальта, который позволяет проводить работы на дорожном полотне в непогоду.

Исключение в новом ГОСТе прописано только для резкого ветра при минусовой температуре воздуха и сильных ливней. Во всех остальных случаях укладка асфальта будет разрешена.

Депутат Госдумы Александр Васильев, комментируя новый ГОСТ, заявил, что изменение регламента позволит всем российским регионам проводить ремонт дорог в срок.

Действующий ГОСТ разрешает ремонтировать дороги и укладывать асфальт в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью - при температуре не ниже +10°С.

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