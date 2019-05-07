Дорожникам официально разрешат укладывать асфальт в морозы и снегопад
Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом
Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом.
По данным «Коммерсанта», Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал проект нового стандарта укладки асфальта, который позволяет проводить работы на дорожном полотне в непогоду.
Исключение в новом ГОСТе прописано только для резкого ветра при минусовой температуре воздуха и сильных ливней. Во всех остальных случаях укладка асфальта будет разрешена.
Депутат Госдумы Александр Васильев, комментируя новый ГОСТ, заявил, что изменение регламента позволит всем российским регионам проводить ремонт дорог в срок.
Действующий ГОСТ разрешает ремонтировать дороги и укладывать асфальт в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью - при температуре не ниже +10°С.