Россияне собрали более 120 тысяч подписей под требованием запретить полеты SSJ100
Россияне за двое суток собрали более 120 тысяч подписей под петицией с требованием запретить полеты отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100. Петиция была создана после жесткой посадки лайнера данного типа в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая
Россияне за двое суток собрали более 120 тысяч подписей под петицией с требованием запретить полеты отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100. Петиция была создана после жесткой посадки лайнера данного типа в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая, в результате которой погиб 41 человек.
В петиции Елены Кузнецовой говорится, что россияне «не хотят быть мясом».
Автор указана на частые происшествия с самолетами SSJ100. Только за последних год было зафиксировано восемь различных инцидентов, а в результате авиапроисшествия 5 мая и вовсе погиб 41 человек, в том числе и бортпроводник компании «Аэрофлот».
Российские власти после трагедии в «Шереметьево» заявили, что оснований для введения ограничений на полеты SSJ100 нет. Следственный комитет в свою очередь считает основной причиной жесткой посадки самолета «Аэрофлота» ошибку пилотов, которые не выработали топливо и садились с полными баками, что и привело к возгоранию воздушного судна.
Отметим, что Sukhoi Superjet 100 является единственным пассажирским самолетом, который был создан после распада СССР. В этот проект были вложены колоссальные средства, поэтому власти не будут вводить запрет на полеты этих лайнеров. При этом специалисты читают «суперджет» не очень удачной машиной с технической точки зрения. В частности, авиакомпании жалуются на частые поломки и дорогостоящий ремонт.
В настоящее время крупным эксплуатантом SSJ100 является государственная авиакомпания «Аэрофлот». В парке перевозчика 50 отечественных самолетов. Еще 150 лайнеров ожидаются к доставке.