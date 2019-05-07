Российские власти заявили о готовности ввести запрет на пластиковую посуду
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил о планах ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. Чиновник отметил, что его ведомство выступает за уменьшение ущерба окружающей среде из-за загрязнения
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил о планах ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. Чиновник отметил, что его ведомство выступает за уменьшение ущерба окружающей среде из-за загрязнения.
Дмитрий Кобылкин сообщил, что Россия готова поддержать мировую тенденцию по сокращению использования пластика. Крупные российские сети также положительно относятся к этой инициативе, сообщает РИА Новости.
Когда именно власти планируют ввести запрет на пластиковую посуду, не сообщается. Глава Минприроды лишь отметил, что стране нужно время, чтобы «осознать это и принять».
Напомним, в начале этого года страны Евросоюза приняли решение о полном отказе от одноразового пластика, а в Грузии запретили производить и продавать пластиковые пакеты.