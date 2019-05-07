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07 мая 00:33

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн своего нового внедорожника

Российский автогигант запатентовал экстерьер нового внедорожника, который должен заменить автомобиль Lada 4x4. Соответствующие сведения появились в базе данных ФИПС

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн своего нового внедорожника
Фото: АвтоВАЗ

Российский автогигант «АвтоВАЗ» запатентовал экстерьер нового внедорожника, который должен заменить автомобиль Lada 4x4. Соответствующие сведения появились в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Название нового внедорожника пока остается неизвестным, но его внешний вид уже запатентован. Автомобиль напоминает концепт-кар Lada 4x4 Vision, который был представлен в августе 2018 года на Московском автосалоне, сообщает Autonews.ru.

Ранее бывший президент «АвтоВАЗа» Николя Мор рассказал, что внедорожник Lada 4x4 следующего поколения будет собран в 2021–2022 годах. Стоимость автомобиля будет больше его предшественника, но меньше чем, например, Renault Duster.

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