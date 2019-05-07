В Госдуму внесли законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
Спикерами Госдумы Совета Федерации внесен на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об оказании материальной поддержки многодетным семьям с ипотечным кредитом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об оказании материальной поддержки многодетным семьям с ипотечным кредитом.
В пояснительной записке к документу отмечается, что он направлен на реализацию послания президента Владимира Путина о поддержке семей с тремя и более детьми. Глава государства, в частности, говорил о компенсации в размере 450 тысяч рублей за счет бюджета на погашение ипотеки.
Вячеслав Володин сообщил агентству ТАСС, что на реализацию поставленной задачи в бюджете есть необходимые средства. В случае принятия данный законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года.
Выплаты от государства на погашение ипотеки получат семьи, где в текущем году родился третий или последующий ребенок.