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07 мая 00:23

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек. Сейчас «Ямал» является вторым после «Аэрофлота» эксплуатантом лайнеров SSJ100 – в парке перевозчика 15 воздушных судов данного типа.

Глава ямальской авиакомпании Василий Крюк в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что отказ от покупки новых «суперджетов» связан с невозможностью поддерживать их летную годность. «Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», - добавил бизнесмен.

Все имеющиеся у «Ямала» самолеты SSJ100 были получены в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Еще 10 новых самолетов этого типа должны были поставить летом этого года.

Одновременно с этим Василий Крюк сообщил, что его авиакомпания пока не собирается приостанавливать эксплуатацию SSJ-100.

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