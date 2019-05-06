Гособвинение попросило суд приговорить Кокорина и Мамаева к 1,5 годам колонии
Для Александра Кокорина и его брата Кирилла обвинитель попросила 1,6 лет лишения свободы, а для Павла Мамаева и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого – 1,5 года
Государственный обвинитель попросила приговорить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев, к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Представитель прокуратуры заявила в суде, что вина спортсменов в инкриминируемых им преступлениях доказана.
Для Александра Кокорина и его брата Кирилла обвинитель попросила 1,6 лет лишения свободы, а для Павла Мамаева и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого – 1,5 года, уточняет РБК.
Напомним, футболистов обвиняют в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, 8 октября 2018 года спортсмены избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кафе подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.
Обвиняемые в ходе разбирательства признались, что участвовали в драке и нанесли телесные повреждения водителю и чиновнику из Минпромторга, однако отрицали хулиганский мотив и сговор.