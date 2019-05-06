Дептранс Москвы сравнил нарушителей ПДД с фашистами. Граждане потребовали извинений
Департамент транспорта российской столицы, который возглавляет Максим Ликсутов, пообещал пользователям приложения «Помощник Москвы» 1945 бонусных баллов за девять сообщений о нарушении правил дорожного движения
Департамент транспорта российской столицы, который возглавляет Максим Ликсутов, пообещал пользователям приложения «Помощник Москвы» 1945 бонусных баллов за девять сообщений о нарушении правил дорожного движения.
Инициатива чиновников возмутила интернет-пользователей из-за того, что использованный в сообщении о бонусах визуальный ряд сравнивает нарушающие ПДД автомобили с танками фашистской армии. Многим гражданам использование трагедии советского народа в годы Великой Отечественной войны показалось неуместным.
Представитель движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова в эфире «Эха Москвы» рассказала, что пост о 1945 (год окончания ВОВ) бонусных баллах был размещен в аккаунте организации в Facebook, и многие пользователи выразили свое возмущение по данному поводу.
Юлия Каблинова отметила, что сравнение административного правонарушения в области остановки и стоянки автомобилей и чудовищных преступлений, которые были совершены против российского народа со стороны фашистских оккупантов, является «чудовищным цинизмом, выходящий за грани этики и морали».
«Кто бы не были эти люди, но пусть они почувствуют духовность как в 43-м под Сталинградом, чтоб в их светлые креативные головы даже намека на мысль больше никогда не пришло сравнивать деятельность людей с планшетами, делающих фотки машин нарушителей, с подвигом солдат нашей Великой Отечественной войны. Этот ад обязан разверзнуться, чтоб поставить жирный крест на мракобесии и спекуляциях на подвиге наших по- настоящему отважных и доблестных бабушек и дедушек», - написала в Facebook представитель «Синих ведерок».
Активисты направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться с теми, кто придумал эту акцию, и принять в их отношении кадровые решения. Кроме того, чиновники должны принести публичные извинения москвичам.
Позже депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что после публикаций в СМИ о действиях чиновников из московского Дептранса разработчики изменили количество бонусных баллов с 1945 до 2000. «Не просто позорники, а безмозглые позорники! Завтра направлю обращение Собянину! Убежден, что ему вряд ли понравится «креатив» его подчиненных накануне Дня победы!», - отметил депутат.