Россиянам посоветовали не покупать билеты на рейсы, которые выполняют самолеты SSJ00
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту «Шереметьево» посоветовал пассажирам не покупать билеты на рейсы, которые выполняются на лайнерах данного типа
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту «Шереметьево» посоветовал пассажирам не покупать билеты на рейсы, которые выполняются на лайнерах данного типа.
«Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet… За свои деньги люди купили себе смерть!» - заявил Юрий Сытник, слова которого приводит Daily Storm.
Чиновник напомнил, что и раньше считал отечественные самолеты SSJ100 непригодными для эксплуатации.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал проведения внеочередной проверки всех самолетов SSJ100 и запретить полеты на этих воздушных судах до получения результатов расследования по факту инцидента в «Шереметьево», в результате которого погибли более 40 человек.
В Росавиации заявили, что пока не планируют вводить ограничения на эксплуатацию самолетов SSJ100.
Напомним, 5 мая в 18.30 в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку пассажирский самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс в Мурманск. Во время полета в лайнер попала молния, что привело к выходу из строя автоматики. Также временно была потеряла радиосвязь.
Экипаж принял решение о возвращении в «Шереметьево», но во время посадки самолет несколько раз подпрыгнул и задел хвостом взлетно-посадочную полосу. От удара хвостовая часть самолета загорелась. По уточненным данным, в результате происшествия погиб 41 человек.