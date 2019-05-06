Число погибших в результате жесткой посадки в «Шереметьево» выросло до 41 человека
В результате жесткой посадки пассажирского самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. такие данные предоставили в Следственном комитете
В результате жесткой посадки пассажирского самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. такие данные предоставили в Следственном комитете. Всего на борту лайнера по уточненным данным находились 78 человек.
В СКР сообщили, что в авиапроисшествии спаслись 33 пассажира и 4 члена экипажа, включая пилотов. В Минздраве рассказали о спасении 38 человек. Пятеро пострадавших были госпитализированы.
Самолет SSJ-100 выполнял рейс из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Во время полета в самолет ударила молния, после чего вышла из строя электроника. Экипаж сообщил диспетчерам о возвращении в «Шереметьево» и запросил аварийную посадку.
Во время приземления самолет несколько раз «подпрыгнул» и задел землю хвостовой частью, которая загорелась. В результате пожара хвост выгорел полностью.
Командир экипажа Денис Евдокимов подтвердил, что в самолет ударила молния, что привело к потере радиосвязи. Самолет был переведен в режим прямого управления. Позже связь с землей удалось частично восстановить. Посадка, по словам летчика, была обычной. Почему воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, Евдокимов ответить затруднился, сообщает Baza.