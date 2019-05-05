В результате аварийной посадки самолета в «Шереметьево» погибли 13 человек
В результате аварийной посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» по уточненным данным погибли 13 человек. Пилоты лайнера выжили
В результате аварийной посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» по уточненным данным погибли 13 человек, среди них двое детей. Пилоты лайнера выжили.
Ранее в Следственном комитете сообщили об одном погибшем бортпроводнике и четырех пострадавших. В МЧС предоставили сведения о шести госпитализированных, а в Минздраве сообщили о семи пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.
Источник «Интерфакса» передает, что летчики в результате происшествия остались в живых. Сейчас с ними работают следователи. Пилоты сообщили, что после взлета из московского аэропорта в самолет попала молния, после чего вышла из строя автоматика. Экипаж сразу запросил аварийную посадку в «Шереметьево».
Во время посадки пассажирский самолет дважды ударился о взлетно-посадочную полосу, а затем загорелся. Хвостовая часть воздушного судна полностью сгорела.
Самолет SSJ100 выполнял рейс в Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и 6 членов экипажа.