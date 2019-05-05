В результате жесткой посадки и пожара в самолете «Аэрофлота» погибли люди
В результате происшествия в московском аэропорту «Шереметьево», где совершил посадку горящий самолет, погиб как минимум один человек. Погибший - бортпроводник, который помогал эвакуировать пассажиров
В результате происшествия в московском аэропорту «Шереметьево», где совершил посадку горящий самолет, погиб как минимум один человек. Погибший - бортпроводник, который помогал эвакуировать пассажиров.
Агентство «Москва» и проект Baza сообщают о 10 погибших в результате авиапроисшествия, Тасс - о 13 погибших, однако в Следственном комитете пока подтвердили только гибель одного человека.
К настоящему времени пожар в самолете уже потушен. Хвостовая часть лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» полностью сгорела. По предварительным данным, пожар начался из-за попадания молнии в двигатель. По другой версии - из-за проблем в электропроводке.
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск. На борту воздушного судна находилось 72 пассажира и 6 членов экипажа. После взлета один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и сообщил об этом экипажу. Пилоты запросили аварийную посадку в аэропорту вылета. Судя по кадрам из «Шереметьево», самолет двигался по взлетно-посадочной полосе после посадки практически полностью охваченный пламенем. Примечательно, что на ВПП не было ни одной пожарной машины, которые должны встречать самолеты в случае аварийной посадки.
Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.