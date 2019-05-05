В аэропорту «Шереметьево» во время посадки загорелся пассажирский самолет
Согласно предварительным данным, самолет вылетел из «Шереметьево», а затем сообщил о возвращении в аэропорт в связи с техническими неполадками. Во время посадки воздушное судно загорелось
В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет. Лайнер выполнял рейс в Мурманск.
Согласно предварительным данным, самолет вылетел из «Шереметьево», а затем сообщил о возвращении в аэропорт в связи с техническими неполадками. Во время посадки воздушное судно загорелось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и врачи. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает ТАСС.
По словам очевидцев, огонь полностью охватил весь самолет. Пассажиры эвакуировались из лайнера по ходу движения.
Также сообщается, что самолет SSJ100 совершил посадку только со второго раза. Лайнер ударился шасси о полосу и загорелся. По неподтвержденным данным, во время полета произошел пожар в одном из двигателей.