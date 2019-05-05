В Витебске «Бессмертному полку» запретили шествие в День Победы
Чиновники предложили активистам альтернативу в виде участия в официальном заявленном мероприятии, которое носит название «Беларусь помнит»
Власти Витебска в Белоруссии отказали общественному движению «Бессмертный полк» в проведении шествия 9 мая. Чиновники предложили активистам альтернативу в виде участия в официальном заявленном мероприятии, которое носит название «Беларусь помнит».
Напомним, акция «Бессмертный полк» в ее сегодняшнем виде была придумана в 2011 году журналистом частного телеканала из российского города Томск. Спустя несколько лет из небольшого движения акция переросла в общероссийскую, в которой не раз принимали участие и представители власти. Например, в шествии не раз принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Позже акция стал международной. «Бессмертный полк» проводит шествия в разных странах СНГ. Правда, в Белоруссии в этом году шествие разрешили только в столице страны – Минске, да и то в сокращенном формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не так давно заявлял, что он «категорически против» проведения в их стране акций «Бессмертного полка». Мотивируя свою позицию, Лукашенко пояснил, что в стране уже проводится похожее шествие под названием «Беларусь помнит» и нет никакого смысла в том, чтобы две одинаковые по сути акции дублировали друг друга.