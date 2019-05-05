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05 мая 15:26

Постпред России допустил возможным выход из конвенции по правам человека

Россия при определенных обстоятельствах, при отсутствии компромисса, может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы

Постпред России допустил возможным выход из конвенции по правам человека
Фото: coe.mid.ru

Россия при определенных обстоятельствах, при отсутствии компромисса, может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. В беседе с представителями СМИ постоянный председатель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что в Москве прорабатывают все варианты, в том числе, и такой радикальный.

По словам Ивана Солтановского, этот вариант возможен в том случае, если России не удастся отыскать компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека.

«Сегодня мы рассматриваем все варианты возможного развития событий, в том числе, исходя из точки зрения их внешнеполитических последствий как для самой Российской федерации, так и для международных отношений на Европейском континенте», - пояснил постпред.

Напомним, Россия перестала принимать участие в работе ПАСЕ в 2016 году. Причиной такого решения стала ситуация двухлетней давности, когда российскую делегацию лишили права голоса после присоединения Крыма к РФ.

Начиная с 2017 года, Россия прекратила вылпату членских взносов в организацию, а также посчитала лишней тратой времени отправлять в ПАСЕ необходимые документы для аккредитации делегаций на сессии.

В апреле этого года в ПАСЕ приняли особую резолюцию, призвав РФ все-таки сформировать делегацию и возобновить оплату взносов в бюджет организации. Ассамблея призвала Москву к диалогу, который может позволить избежать «ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию».

В Москве на это заявление ответили, что членство России в ПАСЕ может рассматриваться исключительно на равноправных условиях, а не просто в роли стороннего наблюдателя без права голоса.

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