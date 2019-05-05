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Общество
05 мая 09:15

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

В России с 5 мая 2019 года вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь регистрироваться в сервисах бесплатных сообщений и звонков нужно по номеру телефона

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

В России с 5 мая 2019 года вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь регистрироваться в сервисах бесплатных сообщений и звонков нужно по номеру телефона.

Согласно новым правилам, пользоваться мессенджером граждане смогут только после указания своего номера телефона и получения ответа от сотового оператора о том, что этот номер действительно принадлежит пользователю. Если же оператор связи не предоставит мессенджеру информацию о пользователе или в базе данных не окажется сведений о номере телефона, то пользователь не сможет идентифицироваться в сервисе.

Кроме того, мобильный оператор должен внести в свою базу данных информацию о том, какими мессенджерами пользуется тот или иной абонент.

Власти считают, что идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона поможет «созданию безопасной коммуникационной среды». Кроме того, это повысит раскрываемость преступлений.

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