В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
В России с 5 мая 2019 года вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь регистрироваться в сервисах бесплатных сообщений и звонков нужно по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь регистрироваться в сервисах бесплатных сообщений и звонков нужно по номеру телефона.
Согласно новым правилам, пользоваться мессенджером граждане смогут только после указания своего номера телефона и получения ответа от сотового оператора о том, что этот номер действительно принадлежит пользователю. Если же оператор связи не предоставит мессенджеру информацию о пользователе или в базе данных не окажется сведений о номере телефона, то пользователь не сможет идентифицироваться в сервисе.
Кроме того, мобильный оператор должен внести в свою базу данных информацию о том, какими мессенджерами пользуется тот или иной абонент.
Власти считают, что идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона поможет «созданию безопасной коммуникационной среды». Кроме того, это повысит раскрываемость преступлений.