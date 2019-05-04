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04 мая 22:41

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с гродненским «Ахматом», набрал 58 очков и оказался недосягаем для своего ближайшего преследователя - московского «Локомотива»

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с гродненским «Ахматом», набрал 58 очков и оказался недосягаем для своего ближайшего преследователя - московского «Локомотива».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. В составе петербургского клуба единственный гол забил Себастьян Дриусси на 87-й минуте, а у грозненцев точным броском в ворота соперника отличился Исмаэл Силва в начале второго тайма.

Московский «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2, набрал 49 очков и потерял шансы на победу в чемпионате страны.

До окончания чемпионата России всем командам предстоит сыграть еще по три матча, однако даже в случае поражения «Зенит» все равно останется победителем.

Отметим, что петербургский клуб стал уже пятикратным чемпионом России. В последний раз «Зенит» выигрывал РПЛ в 2015 году. В 2018 году золотым призером национального первенства стал «Локомотив».

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