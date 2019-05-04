Суды за год взыскали с россиян 130 млрд рублей по долгам за «коммуналку»
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, всего в суды за прошлый год поступило 17 млн исков. Из них 6,7 млн исков были связаны с требованием взыскать с граждан плату за жилье и коммунальные услуги
Российские суды в 2018 году взыскали с граждан 130 млрд рублей по искам об оплате жилищно-коммунальны услуг. Впервые за несколько последних лет количество судебных исков, касающихся сферы ЖКХ, превысило количество исков по кредитам и займам.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, всего в суды за прошлый год поступило 17 млн исков. Из них 6,7 млн исков были связаны с требованием взыскать с граждан плату за жилье и коммунальные услуги. Для сравнения в 2017 году было подано 5,4 млн таких исков, а в 2014 году - 2,1 млн рублей, сообщает ТАСС.
Примечательно, что российские суды различных инстанций удовлетворили 99% исков о взыскании платы по ЖКХ. Общая сумма взысканных с ответчиков средств составила 135 млрд рублей. Размеры долгов граждан по ЖКХ составляют от 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей.