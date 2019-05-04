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В мире
04 мая 10:16

Российских туристов не выпускают из Монголии из-за карантина по бубонной чуме

Группа российских туристов не смогла вылететь из Монголии из-за вспышки бубонной чумы в этой стране. На сегодняшний день известно о двух погибших от чумы. В стране введен карантин до 5 мая

Российских туристов не выпускают из Монголии из-за карантина по бубонной чуме

Группа российских туристов не смогла вылететь из Монголии из-за вспышки бубонной чумы в этой стране. На сегодняшний день известно о двух погибших от чумы. В стране введен карантин до 5 мая.

Туристка из Новосибирска рассказала «Вести.ру», что они пытались самостоятельно выехать из города Баян-Улгий в соседнюю Туву, но были остановлены полицейскими. Туристы обратились в консульство России с просьбой переместить их в зону карантина.

В конце апреля в Монголии от бубонной чумы скончались два человека. По предварительным данным, заболевшие употребляли в пищу почки убитого сурка - в стране считают, что это укрепляет здоровье. Животное оказалось переносчиком бубонной чумы.

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