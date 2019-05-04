Российских туристов не выпускают из Монголии из-за карантина по бубонной чуме
Группа российских туристов не смогла вылететь из Монголии из-за вспышки бубонной чумы в этой стране. На сегодняшний день известно о двух погибших от чумы. В стране введен карантин до 5 мая
Группа российских туристов не смогла вылететь из Монголии из-за вспышки бубонной чумы в этой стране. На сегодняшний день известно о двух погибших от чумы. В стране введен карантин до 5 мая.
Туристка из Новосибирска рассказала «Вести.ру», что они пытались самостоятельно выехать из города Баян-Улгий в соседнюю Туву, но были остановлены полицейскими. Туристы обратились в консульство России с просьбой переместить их в зону карантина.
В конце апреля в Монголии от бубонной чумы скончались два человека. По предварительным данным, заболевшие употребляли в пищу почки убитого сурка - в стране считают, что это укрепляет здоровье. Животное оказалось переносчиком бубонной чумы.