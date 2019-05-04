Во Флориде пассажирский лайнер выкатился за пределы ВПП и упал в реку
В американском штате Флорида пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Miami Air после совершения посадки выкатился из пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. Инцидент произошел в городе Джексонвилл
В американском штате Флорида пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Miami Air после совершения посадки выкатился из пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. Инцидент произошел в городе Джексонвилл.
Мэр города Ленни Керри сообщил, что авиакомпания выполняла чартерный рейс из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе. После посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на мелководье реки. Пассажиров в спасательных жилетах эвакуировали на крылья самолета, после чего их забрал надувной спасательный плот.
Погибших в результате авиапроисшествия нет, но более 20 человек обратились за медицинской помощью. На борту находились американские военные и члены их семей.
Американские правоохранительные органы начали расследование по данному факту.