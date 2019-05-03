Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»
Президент РФ подписал закон об «ипотечных каникулах», который ранее одобрил российская Госдума и Совет Федерации. При этом, нововведение коснется не только новых кредитных договоров, но и уже действующих
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который ранее одобрил российская Госдума и Совет Федерации. При этом, нововведение коснется не только новых кредитных договоров, но и уже действующих.
На данный момент новый закон позволяет устраивать «ипотечные каникулы» по кредитам, которые не превышают 15 миллионов рублей. Но правительство РФ оставило за собой право впоследствии изменить этот показатель в ту или иную сторону.
В течение льготного периода заемщику дается право платить в месяц меньшие суммы, чем это прописано в его договоре, или вовсе временно прекратить платежи. Плюс к этому, единственное жилье заемщика уже нельзя будет отдать в залог.
При этом отсутствующие на льготный период платежи не будут считаться просроченными, на них не будут зачисляться дополнительные пени, и информация об этом не попадет в кредитную историю заемщика. Исключение составят лишь те ситуации, когда платежи по требованию заемщика будут уменьшены.
Напомним, 21 марта этого года законопроект об «ипотечных каникулах» приняла в первом чтении российская Госдума. А 22 апреля уже Совет федерации одобрил этот документ, после чего он был направлен на подпись президенту страны.
Закон, теперь уже подписанный главой РФ, вступит в силу спустя девяносто дней после его официального опубликования.