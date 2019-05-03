В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В Донецкой народной республике образовались огромные очереди из местных жителей, которые хотят получить паспорт Российской федерации по упрощенной системе
В Донецкой народной республике образовались огромные очереди из местных жителей, которые хотят получить паспорт Российской федерации по упрощенной системе.
По сообщениям СМИ, прием документов начинался в девять утра, однако десятки людей занимали очередь у входа в задние республиканской миграционной службы МВД уже с пяти утра.
«Мы в полседьмого пришли – а перед нами уже большая очередь, – рассказал один из местных жителей. – Почему так рано? Потому что хотелось быть в первых рядах. Мы пять лет этого ждали».
По сообщению МДВ Донецкой народной республики, начиная с 7 мая, документы на упрощенное оформление российского гражданства можно будет во всех подразделениях миграционной службы ДНР. В республике надеются, что в этом случае людям уже не будет необходимости по много часов проводить в очередях.
Напомним, 22 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
При этом глава России заявил, что Москва не преследует цель обострения отношений с Киевом. Однако, ситуация с правами человека на юго-востоке Украины переходит все разумные границы.
По данным уже российского МВД, принимать заявления на получение гражданства будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а рассматривать их будут соответствующие структуры в Ростовской области. Там же начнется и выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР.
Предположительно, процесс оформления займет до трех месяцев. Примерные затраты при выплатах пенсий и пособий в непризнанных республиках могут составить около 100 млрд рублей в течение нескольких лет. Однако, Владимир Путин заявил, что «для нас это не является чем-то критичным».