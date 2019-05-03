В Севастополе один «Бесмертный полк» обвинили в краже портретов у другого «Бессмертного полка»
В Севастополе из офиса общественного движения «Бессмертный полк» пропали пятьсот портретов участников Великой отечественной войны. Пострадавшие назвали случившееся кражей
В Севастополе из офиса общественного движения «Бессмертный полк» пропали пятьсот портретов участников Великой отечественной войны. Пострадавшие назвали случившееся кражей.
Пропажа пятисот портретов на штендерах обнаружилась накануне, когда участники движения пришли в офис, чтобы подготовиться к праздничному шествию на День победы. При этом, есть подозрение, что портреты – это не единственная пропажа. Председатель «Бессмертного полка» Василий Федорин заявил, что будет проводиться проверка согласно описи.
Активист высказал предположение, что к краже портретов может иметь отношение один из лидеров альтернативного «Бессмертного полка» Нинка Плужникова, которую местные журналисты называют «конкуренткой» Федорина.
Предположительно, Плужникову видели у офиса чужого «Бессмертного полка» накануне обнаружения пропажи портретов. Но когда на место происшествия прибыла полиция и представители СМИ, она уже уехала.
По предварительной информации, правоохранительные органы Севастополя проведут проверку по факту случившегося. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.