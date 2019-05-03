Чешский суд разрешил отелям не заселять россиян, поддерживающих присоединение Крыма
Конституционный суд Чехии признал законным решение администрации гостиницы в Остраве отказать в заселении гражданам России, которые поддержали присоединение Крыма
Конституционный суд Чехии признал законным решение администрации гостиницы в Остраве отказать в заселении гражданам России, которые поддержали присоединение Крыма. Сотрудники отеля просили гостей в письменной форме поддержать или осудить референдум на полуострове.
Еще в 2014 году администрация Brioni Boutique Hotel разместила объявление об ограничениях для российских граждан. В частности, россияне должны были подписать заявление с осуждением «оккупации Крыма». В случае отказа администрация гостиницы оставляет за собой право не заселить их.
Торговая инспекция оштрафовала Brioni на 50 тысяч крон из-за дискриминации потребителей, но позже суд Остравы отправил дело на пересмотр, а сумма штрафа была уменьшена до пяти тысяч крон. Верховный суд Чехии отклонил жалобу гостиницы на штраф, после чего администрация обратилась в Конституционный суд, сообщает «Дождь».
По версии Конституционного суда, все постояльцы отеля заранее были предупреждены об условиях заселения, поэтому могли выбрать другую гостиницу, если эти условия их не устраивают. Помимо этого суд счел, что действия отеля «соответствовали как чешской внешней политике, так и политике международных организаций».