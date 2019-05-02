В Росгвардии посоветовали россиянам не рассказывать о своем отдыхе в соцсетях
В Росгвардии российским гражданам рекомендовали не сообщать в социальных сетях о своих поездках на майских праздниках. Такая информация может привлечь грабителей
В Росгвардии российским гражданам рекомендовали не сообщать в социальных сетях о своих поездках на майских праздниках. Такая информация может привлечь грабителей.
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Геннадий Белокопытов посоветовал гражданам не поддаваться моде и не рассказывать лишнего о себе в интернете. Например, не писать о предстоящих поездках, купленных билетах и не выкладывать фотографии с отдыха с геотегами.
Во время длительного отсутствия имущество граждан остается незащищенным и привлекает злоумышленников. Полковник также рекомендовал россиянам оставлять ключи соседям и просить их иногда заходить, включать телевизор, открывать и закрывать шторы на случай, если за конкретным жильем ведут наблюдение грабители, сообщает РБК.
И, наконец, Белокопытов рекомендовал гражданам обращаться с целью обеспечения безопасности жилища «к профессиональным охранным организациям», например, вневедомственной охране Росгвардии.