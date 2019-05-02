Россия сменила своего посла в Белоруссии, которого в Минске называли разрушителем отношений
Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемой должности посла России в Белоруссии и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений между странами Михаила Бабича
Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемой должности посла России в Белоруссии и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений между странами Михаила Бабича. Отставку посла связывают с тем, что не будучи дипломатом по своему складу он создал много конфликтных ситуаций между Москвой и Минском.
Источник газеты «Ведомости» сообщил, что Михаил Бабич был не послом, а «терминатором», в результате чего он скорее выступил катализатором проблем российско-белорусских отношений. В частности, минские власти конфликтовали с российским послом из-за того, что он перекрыл нелегальные поставки санкционных европейских продуктов в РФ через Белоруссию, оборот которых оценивается в 3 млрд долларов. При этом у Кремля к г-ну Бабичу претензий в этом вопросе нет.
Михаил Бабич был назначен российским послом в Белоруссии в августе 2018 года. Кремль изначально планировал использовать его «недипломатичность» в отношениях с соседями. «Где Бабич - там жесткач», - коротко охарактеризовал российского посла источник издания. И действительно, в период работы г-на Бабича в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко стал чаще выступать с довольно эмоциональными высказываниями. В частности, Лукашенко требовал снизить цены на газ, грозился закрыть на ремонт транзитные российские нефтепроводы и обвинял Москву в «выкручиванию рук».
Белорусский МИД также обвинял Михаила Бабича в «менторском тоне» и неуважении к стране пребывания, а также называл его разрушителем двухсторонних отношений.
Теперь на место «жесткого» Михаила Бабича пришел Дмитрий Мезенцев, который при этом не будет иметь статус спецпредставителя президента России в Белоруссии. Эксперты отмечают, что назначение Мезенцева внешне выглядит как шаг к дерадикализации и деэскалации российско-белорусских отношений, однако не является гарантией отсутствия конфликтов и споров между странами.