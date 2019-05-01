В Петербурге первомайская демонстрация переросла в задержания оппозиционеров
В Санкт-Петербурге согласованная первомайская демонстрация завершилась массовыми задержаниями активистов, чьи транспаранты полицейским показались «слишком оппозиционными»
В Санкт-Петербурге согласованная первомайская демонстрация завершилась массовыми задержаниями активистов, чьи транспаранты полицейским показались «слишком оппозиционными». Всего было задержано 68 человек. Им инкриминируют нарушение правил проведения митингов.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что в ходе первомайской демонстрации за нарушение порядка проведения публичных мероприятий было задержано 50 человек. Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 68 задержанных. Очевидцы и сами задержанные сообщили о слишком «жестких» действиях силовиков.
В согласованной демонстрации по случаю праздника весны и труда участвовали представители «Единой России», КПРФ и оппозиции - сторонники Алексея Навального, Партии перемен, ПАРНАСа, Либертарианской партии и «Открытой России». Затем сотрудники полиции стали задерживать участников шествия с «оппозиционными» плакатами. Остальные активисты потребовали отпустить задержанных, однако силовики «скрутили» еще несколько человек.
Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов сообщил «Коммерсанту», что полицейские действовали в отношении оппозиционеров достаточно жестко. Несколько человек получили серьезные травмы, один из журналистов был избит. Среди задержанных оказался депутат Законодательного Собрания Максим Резник, но его вскоре отпустили.
В свою очередь петербургские чиновники обвинили оппозиционных активистов в провокации, срыве «праздничного шествия по Невскому проспекту» и попытке провести несогласованный митинг.