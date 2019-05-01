Из России за прошлый год уехали 7 тысяч долларовых миллионеров
Исследование показало, что Россия сейчас занимает второе место по оттоку из страны богатых граждан после Китая. Из КНР в прошлом году уехали 15 тысяч миллионеров. На третьем месте оказалась Индия
Почти семь тысяч долларовых миллионеров уехали из России в течение 2018 года. Об этом говорится в исследовании Global Wealth Migration Review, которое проводилось консалтинговой компанией New World Wealth.
Исследование показало, что Россия сейчас занимает второе место по оттоку из страны богатых граждан после Китая. Из КНР в прошлом году уехали 15 тысяч миллионеров.
На третьем месте оказалась Индия (5 тысяч миллионеров), на четвертом - Турция (4 тысячи миллионеров), а на пятом - Франция (3 тысячи миллионеров).
Долларовые миллионеры после отъезда из родных мест предпочитают селиться в основном в Австралии (за год в страну прибыло 12 тысяч богачей) и США (10 тысяч миллионеров).
По состоянию на апрель 2019 года, в России проживают 163 тысячи долларовых миллионеров.