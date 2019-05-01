Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга» из-за слов главы компании о «балаболах»
Российские интернет-пользователи объявили бойкот компании «Мираторг» и ее продукции из-за высказывания президента агрохолдинга о санкционных продуктах. Бизнесмен отметил, что россияне «закатили истерику» из-за предложения запретить ввоз пармезана и хамона
Российские интернет-пользователи объявили бойкот компании «Мираторг» и ее продукции из-за высказывания президента агрохолдинга о санкционных продуктах. Бизнесмен отметил, что россияне «закатили истерику» из-за предложения запретить ввоз пармезана и хамона частным лицам и назвал их «балаболами».
Напомним, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением полностью запретить гражданам ввозить для личных нужд иностранные продукты питания, которая попадают под продовольственное эмбарго. Свою инициативу авторы обращения объяснили опасностью ввоза в Россию возбудителей опасных заболеваний животных.
Для реализации запрета в мясной ассоциации предложили усилить контроль за багажом частных лиц в аэропортах и на границе.
Россияне в соцсетях раскритиковали возможный запрет на ввоз импортных сыров и мясной продукции, а в правительстве решили отказаться от этой идеи.
Позже президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции» и добавил, что если ему что-то нужно в России, то он покупает местную продукцию».
«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», - заявил глава «Мираторга» в интервью Forbes.
Интернет-пользователи обиделись на слова про «балаболов» и объявили бойкот продукции «Мираторга». К бойкоту среди прочих присоединились ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и даже те, кто «не любит хамон», сообщает Znak.com.
Россияне также отметили, что следуя принципу «есть хамон нужно в Испании», богатым гражданам нужно «ездить на «Мерседесах» в Германии, а носить часы Patek Philippe в Швейцарии».