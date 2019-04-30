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30 апреля 19:09

В Госдуму внести законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан

Депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект о введении уголовной ответственности для должностных лиц, которые позволили себе оскорбить граждан

В Госдуму внести законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан
Фото: twitter-com.aurebeshtranslator.net

Депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект о введении уголовной ответственности для должностных лиц, которые позволили себе оскорбить граждан. С аналогичной инициативой ранее выступил псковский депутат Лев Шлосберг, подготовивший ответный документ на закон о неуважении к власти.

Александр Старовойтов указал, что в настоящее время за оскорбление со стороны чиновников Административный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Тем не менее, это наказание не является «сдерживающим фактором» для должностных лиц. В этой связи парламентарий предложил ужесточить наказание для госслужащих и перенести его из КоАП в Уголовный кодекс, сообщает РБК.

Депутат ЛДПР считает справедливым уравнять правовое положение представителей власти и обычных граждан России в части сбалансированного действия уголовной ответственности за оскорбительные высказывания. Оскорблением будет считаться не только письменное и устное высказывание, то также неприличные жесты.

За оскорбление граждан либерал-демократ предлагает наказывать должностных лиц штрафом в размере от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты, полученной за определенный период. Оскорбление гражданина в ходе публичного выступления будет наказываться уже штрафом в размере от 2 до 3 млн рублей. Еще одно наказание – это снятие чиновника с занимаемой должности.

Напомним, в конце марта в России вступил в силу закон о наказании за неуважение к власти. Штраф для граждан за оскорбляющие власть высказывания и действия может достигать 300 тысяч рублей.

После этого председатель псковского отделения партии «Яблоко» и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил «ответный» законопроект о наказании для чиновников за «неуважение к народу». Депутат отметил, что чиновников можно было бы уже наказывать за принятие вредных и антинародных законов.

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