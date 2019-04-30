Празднование Дня Победы обойдется бюджету в 470 млн рублей
Празднование Дня Победы в этом году обойдется бюджету в 470 млн рублей, что немногим меньше, чем в прошлые годы. Например, в 2018 году расходы на организацию праздника составили 615 млн рублей, а в 2017 году – в 509 млн рублей
Празднование Дня Победы в этом году обойдется бюджету в 470 млн рублей, что немногим меньше, чем в прошлые годы. Например, в 2018 году расходы на организацию праздника составили 615 млн рублей, а в 2017 году – в 509 млн рублей.
Больше всего власти потратят на перевозку военнослужащих в месту проведения Парада Победы. На эти цели уйдет 180 млн рублей. Около 100 млн рублей потратят на разгон облаков 9 мая.
Оформление основных праздничных площадок - Красной площади и Васильевского спуска, а также организация праздничного фейерверка обойдется бюджету примерно в 55 млн рублей.
Также крупные закупки объявлены на проведение торжественных мероприятий. Их традиционно заказывает департамент культуры Москвы. Концерты с трансляцией парада запланированы у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе.
На проведение традиционной акции «Бессмертный полк» на Тверской улице власти потратят 13,5 млн рублей из бюджета. Праздничное мероприятие и концерт на Поклонной горе обойдется в 15,5 млн рублей, а концерт около Храма Христа Спасителя – в 9 млн рублей, сообщает РБК.
На ВДНХ к празднику будет установлена пространственно-визуальная инсталляция «Календарь Победы», стоимость которой оценивается в 3,7 млн рублей. В парке «Зарядье» праздничные мероприятия обойдутся в 9,5 млн рублей.
Еще 3 млн рублей московские власти потратят на информационную поддержку праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.