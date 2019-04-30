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30 апреля 12:46

На станцию Шиес под Архангельском прибыл состав с силовиками. Противники свалки ожидают штурма

В Архангельской области к станции Шиес, где уже начато строительство «экотехнопарка» под московский мусор, прибыл поезд с бойцами Росгвардии и сотрудниками полиции. Активисты, которые пытаются помешать строительству, ожидают штурма

На станцию Шиес под Архангельском прибыл состав с силовиками. Противники свалки ожидают штурма
Фото: ВКонтакте/Урдома online

В Архангельской области к станции Шиес, где уже начато строительство «экотехнопарка» под московский мусор, прибыл поезд с бойцами Росгвардии и сотрудниками полиции. Активисты, которые пытаются помешать строительству, ожидают, что силовики пойдут на них штурмом, сообщает «Новая газета».

В группе «Поморье - не помойка!» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что силовики прибыли в Шиес «с оружием и щитами». Сотрудников правоохранительных органов на станции встретили ЧОПовцы.

Напомним, противники мусорного полигона в Шиесе, куда планируют утилизировать отходы из Москвы, регулярно проводят массовые акции протеста, а также дежурят непосредственно на месте будущего «экотехнопарка». Активисты ежедневно выстраиваются «живым щитом», чтобы помешать проезду бензовозов с топливом для строительной техники.

Противники свалки горят, что в Шиесе незаконно ведутся строительные работы, поскольку никаких разрешительных документов на ведение работ нет. Кроме того, по данному проекту не проводилась ни государственная экологическая экспертиза, ни общественные слушания. Тем не менее, полиция выступает на стороне тех, кто ведет незаконные работы, а не местных жителей, которые пытаются защитить свое право на благоприятную окружающую среду.

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