Иркутские судебные приставы записали видеоклип о погашении долгов
Сотрудники управления ФССП по Иркутской области записали музыкальный клип, в котором призвали граждан своевременно погашать свои долги, чтобы к ним не пришли судебные приставы
Сотрудники управления ФССП по Иркутской области записали музыкальный клип, в котором призвали граждан своевременно погашать свои долги, чтобы к ним не пришли судебные приставы.
Приставы исполнили переделанную песню украинской группы «Kazka» под названием «Плакала». Ознакомиться с творчеством сотрудников ФССП можно на сайте ведомства и на портале YouTube.
В своей песне судебные приставы напоминают должникам, что долги надо оплачивать, иначе гражданам будет ограничен выезд из России, а их машины и квартиры конфискованы.
В УФССП по Иркутской области в свою очередь вырази удовлетворение тем, что их видеоклип «всколыхнул общественность».