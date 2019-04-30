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30 апреля 07:13

Иркутские судебные приставы записали видеоклип о погашении долгов

Сотрудники управления ФССП по Иркутской области записали музыкальный клип, в котором призвали граждан своевременно погашать свои долги, чтобы к ним не пришли судебные приставы

Иркутские судебные приставы записали видеоклип о погашении долгов

Сотрудники управления ФССП по Иркутской области записали музыкальный клип, в котором призвали граждан своевременно погашать свои долги, чтобы к ним не пришли судебные приставы.  

Приставы исполнили переделанную песню украинской группы «Kazka» под названием «Плакала». Ознакомиться с творчеством сотрудников ФССП можно на сайте ведомства и на портале YouTube.

В своей песне судебные приставы напоминают должникам, что долги надо оплачивать, иначе гражданам будет ограничен выезд из России, а их машины и квартиры конфискованы.

В УФССП по Иркутской области в свою очередь вырази удовлетворение тем, что их видеоклип «всколыхнул общественность».

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