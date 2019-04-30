Прокуратура отказала Роспотребнадзору в проверке комбинатов питания «повара Путина»
Московская прокуратура отказала Роспотребнадзору в проведении новых проверок компаний, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимаются поставкой продуктов питания в школы и детские сады столицы
Московская прокуратура отказала Роспотребнадзору в проведении новых проверок компаний, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимаются поставкой продуктов питания в школы и детские сады столицы. Такое решение было принято на фоне скандала с массовым заболеванием дизентерией воспитанников дошкольных учреждений, в которые продукты поставлял комбинат питания «Конкорд» г-на Пригожина.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая представляет интересы родителей отравившихся детей, сообщила о проверке Роспотребнадзором компаний «Конкорд», «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ». Все три компании, по данным российских СМИ связаны с Евгением Пригожиным, и фактически являются монополистами на столичном рынке социального питания.
В ходе проверок специалисты санитарного ведомства выявили нарушения санитарного законодательства, как на самих предприятиях бизнесмена по прозвищу «повар Путина», так и в образовательных учреждениях. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «Конкорд» по итогам проверки выплатил около 2 млн рублей штрафов.
В ведомстве также рассказали, что пытались инициировать новые проверки, однако московская прокуратура отказалась их согласовать. «Почему был дан отказ - не уточняется. Я эти данные запросила у прокуратуры», - сообщила в Facebook Любовь Соболь.
«Отказ прокуратуры города в проведении проверок меня неимоверно возмущает. Прокуратура сама неоднократно отвечала родителям на запросы и подтверждала, что массовые отравления детей произошли вследствие поставок некачественной и небезопасной пищи. Прокуратура Москвы в курсе произошедшего. Так почему же они отказывают в проведении официальных проверок? Пригожин важнее детей?», - возмутилась юрист ФБК.