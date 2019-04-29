Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете противогололедных реагентов
Ранее предлагалось запретить применять реагенты, безопасность которых вызывает сомнения у специалистов, на территории больниц, школ, детских садиков, спортивных площадках и на особо охраняемых территориях
Депутаты Московской гордумы отклонили законопроект об ограничении использования противогололедных реагентов на определенных территориях.
Ранее предлагалось запретить применять реагенты, безопасность которых вызывает сомнения у специалистов, на территории больниц, школ, детских садиков, спортивных площадках и на особо охраняемых территориях. Во дворах жилых домов реагенты предлагалось использовать только при согласии собственников.
Против законопроекта выступил заместитель главы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский. По мнению чиновника, технология использования химических реагентов «имеет право жить и работать», сообщает «Интерфакс».
В мэрии Москвы и Роспотребнадзоре неоднократно заявляли, что в Москве используют безвредные реагенты. Ученые, оппозиция и сами москвичи, напротив, считают, что противогололедные реагенты наносят вред окружающей среде, а также здоровью людей и животных.
Муниципальные депутаты от оппозиции предлагают властям использовать вместо реагентов, на покупку которых ежегодно тратятся миллиарды рублей, более экологичную гранитную крошку.