В Кремле не исключили изменения резонансного закона о неуважении к власти
Представитель российского президента Дмитрий Песков не исключил внесения изменений в резонансный закон о наказании за неуважение к власти в связи с недовольством граждан
Представитель российского президента Дмитрий Песков не исключил внесения изменений в резонансный закон о наказании за неуважение к власти в связи с недовольством граждан.
Одновременно с этим Песков заявил, что пока еще прошло слишком мало времени, чтобы принять окончательное решение по поводу внесение поправок в этот документ. Напомним, что закон о наказании за оскорбление власти вступил в силу в конце марта текущего года.
Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле в курсе народного флешмоба в поддержку россиянина, который стал первым оштрафованным за неуважение к власти. Комментировать эту акцию пресс-секретарь президента не стал.
Юрий Картыжев из Новгородской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за подпись в соцсети «Путин - сказочный *******». Мужчина обжаловал приговор, а интернет-пользователи поддержали его, запустив флешмоб «Путин сказочный …». Россияне в рамках акции поддержки пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием президента.