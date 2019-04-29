Бизнес-сообщество предупредило о риске закрытия небольших магазинов
Движение «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли раскритиковали проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный Министерством финансов. Представители бизнес-сообщества считают, что небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогооблажения
Движение «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли раскритиковали проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный Министерством финансов. Представители бизнес-сообщества считают, что небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогооблажения, если они торгуют маркированными товарам. По этой причине им придется закрыться.
В обращении на имя министра финансов Антона Силуанова говорится, что многие магазины просто не справятся с выросшей налоговой нагрузкой после того, как лишатся права на использование спецрежимов.
Речь идет о введении специальных налоговых режимах Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. В Ассоциации малоформатной торговли отметили, что при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей». Например, при переходе с патента на УСН потери индивидуальных предпринимателей составят от 23 до 109 процентов прибыли, сообщает РБК.
В свою очередь в «Опоре России» считают, что новые правила приведут к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.