Пользователи соцсетей после Пасхи обсуждают внушительную охрану патриарха Кирилла
В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отметили Пасху, а сегодня обсуждают в соцсетях слишком большое число охранников патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Во время Крестного хода главу РПЦ сопровождали не менее 10 человек «с суровыми лицами»
В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отметили Пасху, а сегодня обсуждают в соцсетях слишком большое число охранников патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Во время Крестного хода перед началом Пасхальной службы патриарха сопровождали не менее 10 человек «с суровыми лицами» в штатском. В Twitter «Четкий ТАСС» под видео с Крестного хода пользователи пишут, что в светском государстве патриарха на налоги граждан охраняют сотрудники ФСО. Другие пользователи отмечают, что, по всей видимости, глава Русской православной церкви защищается от прихожан. «На бога надейся, а лучше на ФСО», - шутят россияне, слова которых приводит Znak.com.
Отметим, что государственная охрана у предстоятеля РПЦ из числа сотрудников ФСО появилась после того, как к власти пришел Владимир Путин, когда он еще был в статусе исполняющего обязанности главы российского государства.