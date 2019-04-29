Меню
Общество
Въезд в Россию станет платным
Общество
29 апреля 07:39

ГИБДД создаст базу водителей-наркоманов и злостных нарушителей ПДД

В ведомстве пояснили, что с помощью такой базы перевозчиков можно будет обезопасить от приема на работу водителей, представляющих угрозу для других участников движения

ГИБДД создаст базу водителей-наркоманов и злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция предложила сформировать базу недобропорядочных водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения. В ведомстве пояснили, что с помощью такой базы перевозчиков можно будет обезопасить от приема на работу водителей, представляющих угрозу для других участников движения.

В единую базу планируется вносить данные о злостных нарушителях правил дорожного движения и лишенных прав водителей, как россиян, так и иностранцев. Глава управления ГИБДД России Роман Мишуров рассказал «Известиям», что компании, работающие в сфере перевозок, смогут пробивать соискателей по этой базе.

Также в эту базу ГИБДД при содействии Минздрава планирует включать лиц, которые стоят на психоневрологическом или наркологическом диспансере, чтобы «навсегда исключить их из дорожной системы» и лишить какой-либо возможности получить водительские права. Сейчас такие граждане могут получать медицинские справки о своей «годности» к управлению транспортными средствами в частных лицензированных конторах.

Еще одно предложение Госавтоинспекции связано с тем, чтобы обязать водителей, получивших права в другом государстве, пересдавать экзамены в России.

Материалы по теме
В ГИБДД предложили обязать водителей с детьми ездить медленней
Московские власти предложили снизить скорость на центральных улицах
Правительство поручило прокуратуре проверить законность частных камер фиксации нарушений ПДД
Сейчас на главной
«На бога надейся, а лучше на ФСО»
Горячие новости
«На бога надейся, а лучше на ФСО»
В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отметили Пасху, а сегодня обсуждают в соцсетях слишком большое число охранников патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Во время Крестного хода главу РПЦ сопровождали не менее 10 человек «с суровыми лицами»
Из всех искусств для Мединского важнейшим является кино
кинематограф
Из всех искусств для Мединского важнейшим является кино
Предлагаем вам своеобразное расследование на тему эффективности российского кинематографа при нынешнем навязывании ему патриотизма. Главный «воспитатель» здесь – министр культуры Владимир Мединский, а его главный враг – зарубежное кино
Террористы готовят теракты на популярных у туристов курортах в Азии и Африке
Горячие новости
Террористы готовят теракты на популярных у туристов курортах в Азии и Африке
Международные террористы, организовавшие серию взрывов на Шри-Ланке, готовят теракты на курортах Индии, Кении, Мальдивских островах и Танзании
В Воронежской области сгорел склад сети «Магнит», где работало 900 человек
Горячие новости
В Воронежской области сгорел склад сети «Магнит», где работало 900 человек
В селе Нечаевка Воронежской области в ночь на воскресенье произошел крупный пожар в распределительном центре розничной сети «Магнит». Огонь был ликвидирован только к 8 утра. Площадь пожара составила более 40 тысяч квадратных метров
Поставляли, поставляют и будут поставлять
Горячие новости
Поставляли, поставляют и будут поставлять
Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», за первые четыре месяца 2019 года выиграли 238 тендеров на организацию питания в школах и больницах общей стоимостью 6,2 млрд рублей
«Вопиющее беззаконие американской Фемиды»
Горячие новости
«Вопиющее беззаконие американской Фемиды»
Вашингтонский суд приговорил российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы по делу о сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. На свободу Бутина должна выйти в ноябре текущего года
«Ситуация может выйти из-под контроля»
Горячие новости
«Ситуация может выйти из-под контроля»
Жители Архангельска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали обратить внимание на их протест и прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес под отходы из Москвы
Острова, виноградники и яйца Фаберже
Горячие новости
Острова, виноградники и яйца Фаберже
Деловой журнал Forbes опубликовал подборку самых необычных инвестиций и покупок российских миллиардеров. Исходя из представленного списка, крупные бизнесмены вкладывают деньги в замки, виноградники, предметы искусства и съемку фильмов
Крымские чиновники подсчитали среднюю стоимость отдыха на полуострове
Горячие новости
Крымские чиновники подсчитали среднюю стоимость отдыха на полуострове
По данным главы комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, недельный отдых в Крыму обойдется россиянам примерно в 19 тысяч рублей
Петербургские суворовцы показали президенту «своих роботов», сделанных в Корее
Горячие новости
Петербургские суворовцы показали президенту «своих роботов», сделанных в Корее
Владимиру Путину во время визита в Санкт-Петербургское суворовское военное училище продемонстрировали роботов российской разработки. Позже выяснилось, что эти роботы сделаны в Южной Корее
Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов
Горячие новости
Владимир Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы российских губернаторов. В соответствии с этим документом, оценить глав регионов будут по 15 основным критериям
Верховная Рада предложила раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Горячие новости
Верховная Рада предложила раздавать украинские паспорта в центре Москвы
С таким предложением выступил депутат Евгений Рыбчинский в ответ на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик
Департамент строительства Москвы потратит на свой пиар 90 млн рублей
Горячие новости
Департамент строительства Москвы потратит на свой пиар 90 млн рублей
На портале госзакупок появилась заявка на подготовку и размещение материалов о работе московского Департамента строительства на телевидении, в печатных и онлайн СМИ
Авторская колонка
Как я защищал власть
С тяжелым сердцем заметил, что куда-то делись у нас митинги в поддержку власти. Раньше-то вон сколько их было – и по числу, и по участникам, всяким знаменитостям... А теперь как-то это дело стихло
Ларин Александр
Майские поездки россиян в Европу могут сорваться из-за сбоя в работе визовых центров
Горячие новости
Майские поездки россиян в Европу могут сорваться из-за сбоя в работе визовых центров
Ассоциация туроператоров сообщила о проблемах с выдачей виз в некоторые государства в связи с майскими праздниками и началом сезона отпусков
Очень напоминает Россию
Горячие новости
Очень напоминает Россию
Издание «МБХ медиа» опубликовало данные центра «Досье» о попытках подконтрольных бизнесмену и «повару Путина» Евгению Пригожину политтехнологов «спасти» режим руководителя Судана Омара аль-Башира
Российские авиакомпании возобновят рейсы на египетские курорты осенью 2019 года
Горячие новости
Российские авиакомпании возобновят рейсы на египетские курорты осенью 2019 года
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что после возобновления рейсов на египетские курорты путевки в Турцию и Объединенный Арабские Эмираты должны подешеветь
«Бог им судья»
Горячие новости
«Бог им судья»
Сотрудники северодвинского предприятия «Севмаш» 23 апреля перед торжественной церемонией спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» развернули баннер, с просьбой к президенту Владимиру Путину отправить в отставку губернатора