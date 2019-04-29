ГИБДД создаст базу водителей-наркоманов и злостных нарушителей ПДД
В ведомстве пояснили, что с помощью такой базы перевозчиков можно будет обезопасить от приема на работу водителей, представляющих угрозу для других участников движения
Госавтоинспекция предложила сформировать базу недобропорядочных водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения. В ведомстве пояснили, что с помощью такой базы перевозчиков можно будет обезопасить от приема на работу водителей, представляющих угрозу для других участников движения.
В единую базу планируется вносить данные о злостных нарушителях правил дорожного движения и лишенных прав водителей, как россиян, так и иностранцев. Глава управления ГИБДД России Роман Мишуров рассказал «Известиям», что компании, работающие в сфере перевозок, смогут пробивать соискателей по этой базе.
Также в эту базу ГИБДД при содействии Минздрава планирует включать лиц, которые стоят на психоневрологическом или наркологическом диспансере, чтобы «навсегда исключить их из дорожной системы» и лишить какой-либо возможности получить водительские права. Сейчас такие граждане могут получать медицинские справки о своей «годности» к управлению транспортными средствами в частных лицензированных конторах.
Еще одно предложение Госавтоинспекции связано с тем, чтобы обязать водителей, получивших права в другом государстве, пересдавать экзамены в России.