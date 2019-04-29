Террористы готовят теракты на популярных у туристов курортах в Азии и Африке
Международные террористы, организовавшие серию взрывов на Шри-Ланке, готовят теракты на курортах Индии, Кении, Мальдивских островах и Танзании
Международные террористы, организовавшие серию взрывов на Шри-Ланке, готовят теракты на курортах Индии, Кении, Мальдивских островах и Танзании. Об этом сообщает издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным журналистов, в связи ослаблением влияния «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке боевики планируют сосредоточиться на организации терактов на популярных у туристов курортах, как это было на Шри-Ланке 22 апреля.
Источник издания сообщил, что с одной стороны халифат был практически уничтожен, а с другой - боевики могут разъехаться по разным странам для организации террористических атак.
Напомним, 22 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Три бомбы взорвались в католических храмах во время празднования Пасхи, а еще три - в дорогих гостиницах. В результате взрывов погибли более 250 человек.