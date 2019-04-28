В Воронежской области сгорел склад сети «Магнит», где работало 900 человек
В селе Нечаевка Воронежской области в ночь на воскресенье произошел крупный пожар в распределительном центре розничной сети «Магнит». Огонь был ликвидирован только к 8 утра. Площадь пожара составила более 40 тысяч квадратных метров
В селе Нечаевка Воронежской области в ночь на воскресенье произошел крупный пожар в распределительном центре розничной сети «Магнит». Огонь был ликвидирован только к 8 утра. Площадь пожара составила более 40 тысяч квадратных метров.
В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что первоначально площадь возгорания составляла 20 тысяч кв.метров. При этом операция по ликвидации огня осложнялась слишком большой площадью возгорания, специфической конструкцией здания, перебоями с пожарным водоснабжением и боковым ветром. В тушении пожара участвовали 124 человека и 50 единиц техники.
В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.
Глава администрации Новоусманского района Андрей Колыванов сообщил агентству ТАСС, что на складе «Магнита» в Нечаевке работало 900 человек, а деятельность распределительного центра охватывала на только Воронежскую область, но также Орловскую и Белгородскую области.
Чиновник добавил, что крупный пожар на складе не должен негативно отразиться на обеспечении магазинов сети товарами.