Компании «повара Путина» после скандала с дизентерией получили 238 госконтрактов на питание
Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», за первые четыре месяца 2019 года выиграли 238 тендеров на организацию питания в школах и больницах общей стоимостью 6,2 млрд рублей
Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», за первые четыре месяца 2019 года выиграли 238 тендеров на организацию питания в школах и больницах общей стоимостью 6,2 млрд рублей. Такое количество государственных контрактов структуры ресторатора получили, несмотря на скандал со вспышкой дизентерии в московских детских садах, продукты питания в которые поставлял комбинат «Конкорд» г-на Пригожина.
«МБХ медиа» подсчитал, что с начала текущего года фирм «ВИТО-1», «ШКОЛЬНИК-ЮЗ», «КДП-Кетеринг», «Московский школьник», «Комбинат питания Конкорд», «Главная линия», «Продфутсервис» и «Социальное питание Центр» получили 238 госконтрактов на питание в социальных учреждениях. Все перечисленные фирмы, по данным издания «Проект», связаны с Евгением Пригожиным.
«Продфутсервис» получил 72 госконтракта общей стоимостью 2,2 млрд рублей, а «Социальное питание Центр» получит из бюджета 2,9 млрд рублей. Эта структура в качестве соисполнителя по госконтракту с лицеем привлекает комбинат питания «Конкорд».
Все эти государственные контракты были заключены уже после того, как стало известно о массовом заболевании дизентерией воспитанников московских детских садов, в которые продукты привозит «Конкорд». Родители заболевших детей ежедневно выходят с одиночными пикетами с требованием к мэру Москвы Сергею Собянину наказать виновных в отравлении малышей, а также расторгнуть контракты с «Конкордом». Данные портала госзакупок говорят о том, что московские власти не собираются прекращать сотрудничество с бизнесменом, которого считают близким к президенту Владимиру Путину.