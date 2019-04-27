Американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы
Вашингтонский суд приговорил российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы по делу о сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. На свободу Бутина должна выйти в ноябре текущего года
Вашингтонский суд приговорил российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы по делу о сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. На свободу Бутина должна выйти в ноябре текущего года, после чего она будет депортирована в Россию.
Гособвинение просило суд приговорить Марию Бутину к 1,5 годам лишения свободы, а защита девушки рассчитывала, что ее отпустят в зале суда и депортируют на родину.
Ранее в рамках сделки со следствием Бутина признала свою вину по одному из обвинений. В частности, она рассказала суду, что в период с 2015 по 2018 гг вступала в сговор с определенными лицами на территории США «для нанесения ущерба интересам Америки».
Посольство России в США считает Марию Бутину невиновной, а дело против нее политическим. Приговор россиянке дипломаты назвали «вопиющим беззаконием американской Фемиды».