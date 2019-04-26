Жители Архангельска потребовали от президента остановить строительство свалки под московский мусор
Жители Архангельска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали обратить внимание на их протест и прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес под отходы из Москвы
Жители Архангельска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали обратить внимание на их протест и прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес под отходы из Москвы. Авторы обращения также требуют отправить в отставку губернатора Игоря Орлова.
Видеообращение к главе государства опубликовано на YouTube-канале «Свободный Север».
Жители Архангельска, которые неоднократно проводили акции протеста против завоза в регион отходов из Москвы, сообщили, что около железнодорожной станции Шиес уже несколько месяцев ведется строительство мусорной свалки без каких-либо разрешительных документов. Муниципальные власти не давали официального разрешения на ведение работ, экологическая экспертиза и общественные слушания не проводились, но московская компания уже пригнала в Шиес строительную технику. Активисты дежурят ежедневно на станции и пытаются помешать стройке, но сотрудники полиции выступают против местных жителей.
«Мы - богатый природными ресурсами регион. А приоритетным инвестиционным проектом для нас губернатор Орлов выбрал помойку! Мы, жители Архангельской области, уже не просим, мы требуем! Остановить стройку в Шиесе и отправить в отставку губернатора Орлова. Мы требуем прислушаться к нам, иначе ситуация может выйти из-под контроля!», - говорится в обращении.
В администрации президента на обращение жителей Архангельской области пока не отреагировали. Впрочем, в Кремле еще ни разу не прокомментировали массовые протесты в регионе против мусорного полигона, хотя акции регулярно проводятся уже около года.