Российские миллиардеры вкладывают свои средства в покупку островов, виноградников и предметы искусства
Деловой журнал Forbes опубликовал подборку самых необычных инвестиций и покупок российских миллиардеров. Исходя из представленного списка, крупные бизнесмены вкладывают деньги в замки, виноградники, предметы искусства и съемку фильмов
Деловой журнал Forbes опубликовал подборку самых необычных инвестиций и покупок российских миллиардеров. Исходя из представленного списка, крупные бизнесмены вкладывают деньги в замки, виноградники, предметы искусства и съемку фильмов.
Так, например, владелец НЛМК Владимир Лисин приобрел за 12 млн долларов замок XVII века Aberuchill Castle на севере Шотландии. Ранее этим объектом владели старейший клан страны Кемпбеллы. Рядом с замком располагаются охотничьи угодия, а российским миллиардер увлекается охотой.
Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг потратит свои средства на покупку крупнейшей в мире коллекции ювелирных работ Фаберже из 200 предметов у наследников Малькольма Форбса - основателя журнала Forbes.
Владелец холдинга Finstar Олег Бойко вложился в съемку сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» с участием Брюса Уиллиса и Микки Рурка. Кассовые сборы картины составили 39,4 млн долларов, а потрачено на нее было 65 млн долларов.
Роман Абрамович купил сразу четыре исторических особняка в Нью-Йорке в 2017 году общей стоимостью 100 млн долларов.
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев потратит деньги на покупку двух греческих островов в Ионическом море - Скорпиос и Спарти. Острова он подарил своей дочери.
Геннадий Тимченко вложился с покупку 47 гектар виноградников и винодельню - «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком. В этом же городе купил виноградники и устричные фермы совладелец московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко.
«Водочный король» Юрий Шефлер, который давно покинул Россию, приобрел винокурню Señorío de Arínzan в Испании и долю в итальянском винном доме Tenute di Toscana.
Совладелец Тинькофф Банка Олег Тиньков вложил свои 100 млн евро в яхту ледового класса SeaExplorer-77, чтобы отправиться на ней в экспедицию. Пока еще судно не спущено на воду.