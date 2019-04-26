Крымские чиновники подсчитали среднюю стоимость отдыха на полуострове
По данным главы комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, недельный отдых в Крыму обойдется россиянам примерно в 19 тысяч рублей
Фото: tvchernomorsk.ru
Крымские чиновники подсчитали среднюю стоимость поездки на отдых в республику. По данным главы комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, недельный отдых в Крыму обойдется россиянам примерно в 19 тысяч рублей (2,8 тысяч рублей в день).
«Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», - сообщил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Алексея Черняк также сообщил, что сейчас курорты Крыма являются лидерами среди других туристических направлений по объему раннего бронирования. Спрос по сравнению с 2018 годом вырос на 37%.